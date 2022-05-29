Гутцайт: На войне против россии погибло более 50 украинских спортсменов

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло, сражаясь против российских захватчиков:

“Более 50 спортсменов уже погибли. Наших ребят, занимавшихся разными видами спорта. Олимпийскими, неолимпийскими – здесь нет разницы. Это наши родные спортсмены, защищавшие нашу страну и погибшие.

Многие спортсмены сейчас находятся в рядах Вооруженных сил Украины, все боронят, все защищают. Есть в терробороне, есть на Востоке.

Хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу страну”, - сказал Гутцайт.