Гутцайт: На войне против россии погибло более 50 украинских спортсменов
Героев не забудем!
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло, сражаясь против российских захватчиков:
“Более 50 спортсменов уже погибли. Наших ребят, занимавшихся разными видами спорта. Олимпийскими, неолимпийскими – здесь нет разницы. Это наши родные спортсмены, защищавшие нашу страну и погибшие.
Многие спортсмены сейчас находятся в рядах Вооруженных сил Украины, все боронят, все защищают. Есть в терробороне, есть на Востоке.
Хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу страну”, - сказал Гутцайт.
Напомним, что Спортивный комитет Украины создал
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