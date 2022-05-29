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Гутцайт: На войне против россии погибло более 50 украинских спортсменов

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Героев не забудем!

Гутцайт: На войне против россии погибло более 50 украинских спортсменов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло, сражаясь против российских захватчиков:

“Более 50 спортсменов уже погибли. Наших ребят, занимавшихся разными видами спорта. Олимпийскими, неолимпийскими – здесь нет разницы. Это наши родные спортсмены, защищавшие нашу страну и погибшие.

Многие спортсмены сейчас находятся в рядах Вооруженных сил Украины, все боронят, все защищают. Есть в терробороне, есть на Востоке.

Хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу страну”, - сказал Гутцайт.

Напомним, что Спортивный комитет Украины создал сайт под названием "Ангелы спорта". На нем увековечивается память отечественных спортсменов, павших в борьбе против российского нашествия.

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В статье: война с Россией Вадим Гутцайт
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 10:09
Третя поспіль погана новина за ранок. Сподіваюся, четвертої не буде?
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