Литовский журналист собрал 5 млн евро на покупку Байрактара для Украины

Литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал сбор для покупки легендарного ударного беспилотника “Байрактар”. За короткий промежуток времени небезразличные люди задонатили всю необходимую сумму – 5 миллионов евро.

Свои пожертвования вложили все слои населения: он обычных студентов, к чиновникам. В том числе средства прислала и бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.

Турецкая сторона дала добро на покупку “Байрактара” за частные деньги. Также и Литва одобрила проведение такой операции в рамках помощи Украине.

Теперь, как отмечает сам Тапинас, "ужасный убийца русской армии" отправится украинским военным.