Литовский журналист собрал 5 млн евро на покупку Байрактара для Украины
И сделал это очень быстро
Getty Images / Global Images Ukraine
Литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал сбор для покупки легендарного ударного беспилотника “Байрактар”. За короткий промежуток времени небезразличные люди задонатили всю необходимую сумму – 5 миллионов евро.
Свои пожертвования вложили все слои населения: он обычных студентов, к чиновникам. В том числе средства прислала и бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.
Турецкая сторона дала добро на покупку “Байрактара” за частные деньги. Также и Литва одобрила проведение такой операции в рамках помощи Украине.
Теперь, как отмечает сам Тапинас, "ужасный убийца русской армии" отправится украинским военным.
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