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Литовский журналист собрал 5 млн евро на покупку Байрактара для Украины

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И сделал это очень быстро

Литовский журналист собрал 5 млн евро на покупку Байрактара для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал сбор для покупки легендарного ударного беспилотника “Байрактар”. За короткий промежуток времени небезразличные люди задонатили всю необходимую сумму – 5 миллионов евро.

Свои пожертвования вложили все слои населения: он обычных студентов, к чиновникам. В том числе средства прислала и бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.

Турецкая сторона дала добро на покупку “Байрактара” за частные деньги. Также и Литва одобрила проведение такой операции в рамках помощи Украине.

Теперь, как отмечает сам Тапинас, "ужасный убийца русской армии" отправится украинским военным.

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В статье: война с Россией
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