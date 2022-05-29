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Глава Луганской ОВА: ВСУ с помощью подкрепления отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут

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Теперь там можно везти гуманитарные грузы

Глава Луганской ОВА: ВСУ с помощью подкрепления отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут

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Вооруженные Силы Украины оттеснили россиян с трассы Лисичанск-Бахмут. Это стало возможно благодаря пришедшему на передовую подкреплению, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

“Они (оккупанты – ред.) там несут в гостинице большие потери, потому что наши там постоянно обстреливают и выбивают из гостиницы. Пока они там прячутся, но пройти не могут.

Тиктокеры кадыровские уже сняли видосик на фоне какого-нибудь флага, что Северодонецк под контролем, все нормально, мы все захватили... Я приглашаю любого тиктокера: пожалуйста, снимите видео, надеюсь, это будет последнее видео, где-то из центра города, а не в какой-нибудь будке на фоне флага”, - добавил Гайдай в эфире телемарафона.

Также глава ОВА отмечает, что благодаря этому теперь возобновлена ​​возможность прохода гуманитарных грузов. Возле села Камышеваха в направлении Попасного враг был отброшен на два километра – это стало причиной того, что трасса Лисичанск-Бахмут сейчас уже меньше простреливается.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
УП

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