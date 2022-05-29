Глава Луганской ОВА: ВСУ с помощью подкрепления отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут
Теперь там можно везти гуманитарные грузы
Вооруженные Силы Украины оттеснили россиян с трассы Лисичанск-Бахмут. Это стало возможно благодаря пришедшему на передовую подкреплению, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
“Они (оккупанты – ред.) там несут в гостинице большие потери, потому что наши там постоянно обстреливают и выбивают из гостиницы. Пока они там прячутся, но пройти не могут.
Тиктокеры кадыровские уже сняли видосик на фоне какого-нибудь флага, что Северодонецк под контролем, все нормально, мы все захватили... Я приглашаю любого тиктокера: пожалуйста, снимите видео, надеюсь, это будет последнее видео, где-то из центра города, а не в какой-нибудь будке на фоне флага”, - добавил Гайдай в эфире телемарафона.
Также глава ОВА отмечает, что благодаря этому теперь возобновлена возможность прохода гуманитарных грузов. Возле села Камышеваха в направлении Попасного враг был отброшен на два километра – это стало причиной того, что трасса Лисичанск-Бахмут сейчас уже меньше простреливается.
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