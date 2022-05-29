Попытки россии добиться отмены международных санкций доказывают, что они действуют, - Минобороны Британии

Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность, которая находится в шатком положении из-за блокирования судов в Черном море, для собственных политических целей. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что страна-оккупант продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для собственных политических целей, а затем выдавать себя за якобы действовавшую разумно сторону и обвинять Запад в любой неудаче.