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Попытки россии добиться отмены международных санкций доказывают, что они действуют, - Минобороны Британии

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Экономика оккупантов падает

Попытки россии добиться отмены международных санкций доказывают, что они действуют, - Минобороны Британии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность, которая находится в шатком положении из-за блокирования судов в Черном море, для собственных политических целей. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что страна-оккупант продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для собственных политических целей, а затем выдавать себя за якобы действовавшую разумно сторону и обвинять Запад в любой неудаче.

"Попытка россии добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который санкции наносят российскому режиму", - отметили в Министерстве.

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В статье: Англия война с Россией
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