Попытки россии добиться отмены международных санкций доказывают, что они действуют, - Минобороны Британии
Экономика оккупантов падает
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Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность, которая находится в шатком положении из-за блокирования судов в Черном море, для собственных политических целей. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что страна-оккупант продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для собственных политических целей, а затем выдавать себя за якобы действовавшую разумно сторону и обвинять Запад в любой неудаче.
"Попытка россии добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который санкции наносят российскому режиму", - отметили в Министерстве.
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