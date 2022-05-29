Оккупанты переносят командные пункты вглубь россии, боясь американских MLRS
Русские ваньки хотят жить
фото из свободных источников
Оккупанты готовятся к тому, что ВСУ могут получить комплекты HIMARS М142 и M270 MLRS.
Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа решило перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВС Украины.
Раньше рашисты из 27-ой омсбр держали свой КП в 3 км от госграницы с Украиной, а теперь – переносят на 22 км от него.
По мнению экспертов, это связано с решением США передать Украине дальнобойные ракетные системы M142 HIMARS и/или M270 MLRS. Однако, передислокация вряд ли спасет россиян от нового вооружения, которое бьет на 70 километров.
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