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Оккупанты переносят командные пункты вглубь россии, боясь американских MLRS

Общие новости
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Русские ваньки хотят жить

Оккупанты переносят командные пункты вглубь россии, боясь американских MLRS

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты готовятся к тому, что ВСУ могут получить комплекты HIMARS М142 и M270 MLRS.

Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа решило перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВС Украины.

Раньше рашисты из 27-ой омсбр держали свой КП в 3 км от госграницы с Украиной, а теперь – переносят на 22 км от него.

По мнению экспертов, это связано с решением США передать Украине дальнобойные ракетные системы M142 HIMARS и/или M270 MLRS. Однако, передислокация вряд ли спасет россиян от нового вооружения, которое бьет на 70 километров.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
Defence Express

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