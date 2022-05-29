ВСУ ликвидировали еще одного российского полковника. На этот раз – представителя прессслужбы минобороны рф

Вооруженные Силы Украины убили еще одного полковника российских захватчиков. 25 марта погиб представитель преслужбы минобороны рф Владимир Иванов.

Об этом недавно сообщил российский ресурс "Медиазона", который ведет подсчет потерь оккупантов.

В самом минобороны рф о гибели захватчика не сообщали. Правда, 9 мая на акцию "Бессмертный полк" в Москве, сотрудник всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Евгений Поддубный вышел с портретом как раз иванова.

Интересно, что в российском реестре наследственных дел отмечается, что полковник погиб на улице Знаменка в Москве – она принадлежит воинской части, где зарегистрирован Иванов. Сам он родом из Ростова-на-Дону.