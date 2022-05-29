  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович: После 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу
В тренде

Арестович: После 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу

Общие новости
(4 голосов)

Очередные пророчества

Арестович: После 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы ОП Алексей Арестович поделился прогнозами на счет ситуации на фронте:

“Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии. Они попытаются купировать это и достичь каких-либо результатов до 15-17 числа.

Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, питающий войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО”, - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Арестович
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Еспресо ТВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
29.05.2022 в 16:41
Як вже заїпали ці підзеленкуваті балаболи
Ответить
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2022 в 15:58
Может меняться, может не меняться. Арестович, поменьше языком ляпай. Стратег хренов.
Ответить
+1
0
avatar
Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 15:53
Меньше б песдоболил, хлопец, больше дел и не базикай.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде