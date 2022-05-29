Арестович: После 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу
Очередные пророчества
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы ОП Алексей Арестович поделился прогнозами на счет ситуации на фронте:
“Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии. Они попытаются купировать это и достичь каких-либо результатов до 15-17 числа.
Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, питающий войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО”, - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Еспресо ТВ
Популярное сейчас
- Глава Луганской ОВА: ВСУ с помощью подкрепления отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут
- Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль
- Клопп: Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой
- Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
29.05.2022 в 16:41
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2022 в 15:58
Ответить
+1
0
Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 15:53
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet