Арестович: После 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу

Советник главы ОП Алексей Арестович поделился прогнозами на счет ситуации на фронте:

“Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии. Они попытаются купировать это и достичь каких-либо результатов до 15-17 числа.

Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, питающий войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО”, - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.