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Польша передаст Украине 155-мм САУ Krab

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(1 голосов)

Еще немного артиллерии для ВСУ

Польша передаст Украине 155-мм САУ Krab

Getty Images

Новина українською

Республика Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сейчас речь идет о трех батареях, то есть 18 единиц самоходных 155 мм гаубиц. Также известно, что польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия.

Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 от Германии и Нидерландов, в Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ образца НАТО.

Также глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в своем твиттере намекает на передачу ВСУ польских самоходных минометов Rak.

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В статье: Польша война с Россией
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Источник:
Polskie Radio

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 15:51
СпасиБо братья поляки! Будем бить рашистскую гАдину и с вашей благой помощью!
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Footballers (Умань)
29.05.2022 в 15:42
Побільше крабиків нам давайте.Будуть з москалів крабові палички в пакетах на рашу возити -імпортозамєщєніє
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