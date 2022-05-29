Польша передаст Украине 155-мм САУ Krab

Республика Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сейчас речь идет о трех батареях, то есть 18 единиц самоходных 155 мм гаубиц. Также известно, что польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия.

Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 от Германии и Нидерландов, в Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ образца НАТО.