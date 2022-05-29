Польша передаст Украине 155-мм САУ Krab
Еще немного артиллерии для ВСУ
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Республика Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Об этом сообщает Polskie Radio.
Сейчас речь идет о трех батареях, то есть 18 единиц самоходных 155 мм гаубиц. Также известно, что польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия.
Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 от Германии и Нидерландов, в Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ образца НАТО.
Также глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в своем твиттере
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Источник:Polskie Radio
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
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Footballers (Умань)
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