В Мелитополе собрался митинг в поддержку Украины. Люди одеты в сине-желтую символику и поют гимн

Во временно оккупированном Мелитополе на митинг вышли люди с украинскими флагами. Об этом сообщает РИА-Мелитополь:

“Как и анонсировали мелитопольские подпольщики, сегодня в Мелитополе состоялся мирный патриотический митинг в поддержку Украины. Правда, время и дату сообщили, а вот место встречи осталось для многих в секрете. Прийти на митинг и заявить о своей позиции хотели многие, но не знали, где. Тем не менее народ собрался”, - говорится в сообщении СМИ.

Организатором митинга стало движение "Жовта стрічка". На протесте в городском парке находились десятки человек с проукраинской позицией.

У людей с собой, кроме флагов, была и другая национальная символика. Также протестующие исполнили гимн Украины. Как отмечает телеграмм-канал, эти действия продемонстрировали верность Украине и веру в скорейшее освобождение города Вооруженными Силами Украины.