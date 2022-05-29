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В Мелитополе собрался митинг в поддержку Украины. Люди одеты в сине-желтую символику и поют гимн

Общие новости
(2 голосов)

Свободны даже в оккупации

В Мелитополе собрался митинг в поддержку Украины. Люди одеты в сине-желтую символику и поют гимн

Канал Ріа-Мелітополь

Новина українською

Во временно оккупированном Мелитополе на митинг вышли люди с украинскими флагами. Об этом сообщает РИА-Мелитополь:

“Как и анонсировали мелитопольские подпольщики, сегодня в Мелитополе состоялся мирный патриотический митинг в поддержку Украины.

Правда, время и дату сообщили, а вот место встречи осталось для многих в секрете. Прийти на митинг и заявить о своей позиции хотели многие, но не знали, где. Тем не менее народ собрался”, - говорится в сообщении СМИ.

Организатором митинга стало движение "Жовта стрічка". На протесте в городском парке находились десятки человек с проукраинской позицией.

У людей с собой, кроме флагов, была и другая национальная символика. Также протестующие исполнили гимн Украины. Как отмечает телеграмм-канал, эти действия продемонстрировали верность Украине и веру в скорейшее освобождение города Вооруженными Силами Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
riamelitopol

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