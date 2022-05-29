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Подоляк: россия сразу же писяет себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие

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Оккупанты могут воевать только против мирных граждан

Подоляк: россия сразу же писяет себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал истерику россиян, поднявших визг после того, как Западные партнеры согласились предоставить Украине реактивные системы залпового огня:

“Чего боятся Z-изверги...

Редкой гадости все эти субъекты из рф. Заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и умышленно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция". Применяют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты разных модификаций с дальностью более 1000 км.

Еще раз по слогам: существа с российскими паспортами заходят в суверенную Украину и выжигают здесь все подряд всеми видами неядерного оружия. Хотя из-за своей врожденной трусости готовы применить уже и “тактику”, и “химию”. И абсолютно шизофренически считают, что имеют на это право – убивать всеми (подчеркиваю – всеми) видами тяжелого оружия мирных людей в совершенно суверенном другом государстве.

Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: “Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!”… Что это значит? Только одно. россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "писает" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие.

Вывод? Проще некуда. Два диких российских крика: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов...”, - написал Подоляк в своем Telegram.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Михайло Подоляк

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