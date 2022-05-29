За сегодня россияне десять раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей
Пограничники насчитали около 40 взрывов российских снарядов
ДПСУ
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что сегодня российские оккупанты 10 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей.
Несмотря на то, что Черниговщина и Сумщина полностью находятся под контролем ВСУ, враг продолжает терроризировать наши войска с территории россии.
Так за сегодня, 29 мая россияне 9 раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговщины. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов.
Также 5 в окрестностях Шосткинского района Сумщины разорвалось 5 российских минометных мин.
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Источник:ДПСУ
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