Зеленский: В Харькове и области 2229 разрушенных домов
Президент посетил Харьковскую область
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьковскую область.
"В этой войне оккупанты пытаются выжать хотя бы какой-то результат для себя. Но им уже давно следует понять, что мы будем защищать свою землю до последнего. У них нет никаких шансов. Мы будем сражаться и обязательно победим", - прокомментировал свой визит Зеленский.
Также глава украинской держави заявил, что в Харькове и области 2229 разрушенных домов.
"Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло", - подытожил Президент.
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