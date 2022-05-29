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Зеленский: В Харькове и области 2229 разрушенных домов

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Президент посетил Харьковскую область

Зеленский: В Харькове и области 2229 разрушенных домов

Новина українською

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьковскую область.

"В этой войне оккупанты пытаются выжать хотя бы какой-то результат для себя. Но им уже давно следует понять, что мы будем защищать свою землю до последнего. У них нет никаких шансов. Мы будем сражаться и обязательно победим", - прокомментировал свой визит Зеленский.

Также глава украинской держави заявил, что в Харькове и области 2229 разрушенных домов.

"Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло", - подытожил Президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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