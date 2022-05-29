Зеленский: В Харькове и области 2229 разрушенных домов

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьковскую область.

"В этой войне оккупанты пытаются выжать хотя бы какой-то результат для себя. Но им уже давно следует понять, что мы будем защищать свою землю до последнего. У них нет никаких шансов. Мы будем сражаться и обязательно победим", - прокомментировал свой визит Зеленский.