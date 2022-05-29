Два чемпиона Украины по кикбоксингу погибли в боях с российскими оккупантами
Александр Фештрыга и Назар Макаренко
Фото: Obozrevatel
Александр Фештрыга и Назар Макаренко, чемпионы Украины по кикбоксингу, погибли в боях с российскими оккупантами в возрасте 42 и 25 лет соответственно. Первый был шестикратным чемпионом страны, второй – чемпионом по кикбоксингу WAKO.
Фештрыга был учасником Евромайдана и воевал в 2014 году в составе "Правого сектора". Он в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" защищал Донецкий аэропорт. В 2015 году был ранен 5 раз.
Назар Макаренко был кандидатом в мастера спорта, учился в Харьковском национальном университете. Отслужил в ЗСУ по срочной службе, после начала полномасштабного вторжения вступил в ТерОборону.
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