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Два чемпиона Украины по кикбоксингу погибли в боях с российскими оккупантами

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Александр Фештрыга и Назар Макаренко

Два чемпиона Украины по кикбоксингу погибли в боях с российскими оккупантами

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
Новина українською

Александр Фештрыга и Назар Макаренко, чемпионы Украины по кикбоксингу, погибли в боях с российскими оккупантами в возрасте 42 и 25 лет соответственно. Первый был шестикратным чемпионом страны, второй – чемпионом по кикбоксингу WAKO.

Фештрыга был учасником Евромайдана и воевал в 2014 году в составе "Правого сектора". Он в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" защищал Донецкий аэропорт. В 2015 году был ранен 5 раз.

Назар Макаренко был кандидатом в мастера спорта, учился в Харьковском национальном университете. Отслужил в ЗСУ по срочной службе, после начала полномасштабного вторжения вступил в ТерОборону.

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В статье: война с Россией кикбоксинг ВСУ
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Лекарь (село Дарница)
29.05.2022 в 17:50
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