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Маляр: Ситуация возле Северодонецка сложная, и этого никто не скрывает

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(2 голосов)

Но ВСУ оказывают мощное сопротивление

Маляр: Ситуация возле Северодонецка сложная, и этого никто не скрывает

Новина українською

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию возле Северодонецка Луганской области.

"‎Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия рф является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – сообщила Маляр.

Также Анна Маляр отметила, что обстановка в городе динамична и о каких-то конкретных результатах говорить на данный момент невозможно.

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В статье: война с Россией Анна Маляр
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