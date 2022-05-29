Маляр: Ситуация возле Северодонецка сложная, и этого никто не скрывает

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию возле Северодонецка Луганской области.

"‎Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия рф является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – сообщила Маляр.

Также Анна Маляр отметила, что обстановка в городе динамична и о каких-то конкретных результатах говорить на данный момент невозможно.