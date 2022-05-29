Маляр: Ситуация возле Северодонецка сложная, и этого никто не скрывает
Но ВСУ оказывают мощное сопротивление
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию возле Северодонецка Луганской области.
"Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия рф является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – сообщила Маляр.
Также Анна Маляр отметила, что обстановка в городе динамична и о каких-то конкретных результатах говорить на данный момент невозможно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник
- Оккупанты переносят командные пункты вглубь россии, боясь американских MLRS
- Триумф Реала, еще один претендент на Довбика, решение Конте. Главные новости за 28 мая
- А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet