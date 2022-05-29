Шмыгаль: Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил человеческие потери во время российского вторжения.

"Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери ВСУ. Это доказывает, что российская армия и рф воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль оценил экономические потери Украины.

"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30-50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает. Бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% от показателей мирного времени.

Наиболее сильно выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование. Прямые убытки от российского вторжения оцениваются в порядка 600 млн долларов.", - сказал Премьер-министр Украины.