Генштаб ВСУ: Агрессор продолжал обстрелы границы Черниговской и Сумской областей
На Северском направлении враг пытается не допустить опрокидывания наших войск
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил ситуацию вдоль Северной границы по состоянию на 18:00 29 мая.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие угрожающие направления.
Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.
В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА.
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