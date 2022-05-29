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Генштаб ВСУ: Агрессор продолжал обстрелы границы Черниговской и Сумской областей

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На Северском направлении враг пытается не допустить опрокидывания наших войск

Генштаб ВСУ: Агрессор продолжал обстрелы границы Черниговской и Сумской областей

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил ситуацию вдоль Северной границы по состоянию на 18:00 29 мая.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие угрожающие направления.

Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.

В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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