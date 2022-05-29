На яхтах российских олигархов начали отключать геолокацию, дабы избежать ареста
Не смотря на законы, предполагающие обязательное наличие систем геолокации
Фото: BBC
Яхты, которые принадлежат российским олигархам, попавшим под санкции, пропали с карт слежения за местонахождением морских судов. Как сообщает The Observe, это сделано во избежание ареста яхт в следствие санкций.
По информации издания, таких яхт уже шестеро: "Alfa Nero" Андрея Гурьева, "Galactica Super Nova" Вагита Алекперова, "Clio" Олега Дерипаски, "Motor Yacht A" Андрея Мельниченко, "Ocean Victory" Виктора Рашникова и "My Sky" Игоря Кесаева.
Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море предполагается обязательное наличие геолокационных систем на таких судах. В последний раз эти яхты отслеживались месяц и больше тому назад.
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