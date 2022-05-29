Страна-мародер. Российские оккупанты в порту Мариуполя разгружают украинскую сталь
Воровство - как национальная идея россии
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские коккупанты продолжают мародерить и на этот раз в городском торговом порту оккупанты продолжают разгружать украинскую рулонную сталь/металлопрокат.
"Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река-море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом порт приписки Ростов-на-Дону.
Вторые сутки стоят под загрузкой. Порт назначения (предварительно) Ростов-на-Дону", – сообщил Петр Андрющенко.
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 20:56
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