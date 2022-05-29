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Страна-мародер. Российские оккупанты в порту Мариуполя разгружают украинскую сталь

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(1 голосов)

Воровство - как национальная идея россии

Страна-мародер. Российские оккупанты в порту Мариуполя разгружают украинскую сталь

Новина українською

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские коккупанты продолжают мародерить и на этот раз в городском торговом порту оккупанты продолжают разгружать украинскую рулонную сталь/металлопрокат.

"Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река-море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом порт приписки Ростов-на-Дону.

Вторые сутки стоят под загрузкой. Порт назначения (предварительно) Ростов-на-Дону", – сообщил Петр Андрющенко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 20:56
Потрібно виправити: не розвантажують, а завантажують
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