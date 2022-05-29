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ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 34 российских оккупанта

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А также склад с боеприпасами и 16 единиц техники

ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 34 российских оккупанта

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 29 мая, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники русских фашистских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют:

  • личного состава – 39
  • БМП – 1
  • БТР – 1
  • ББМ – 5
  • артиллерийских систем – 2
  • АТТ – 3
  • топливозаправщиков – 1
  • БПЛА – 3
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В статье: война с Россией
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