ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 34 российских оккупанта
А также склад с боеприпасами и 16 единиц техники
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Сегодня, 29 мая, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники русских фашистских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют:
- личного состава – 39
- БМП – 1
- БТР – 1
- ББМ – 5
- артиллерийских систем – 2
- АТТ – 3
- топливозаправщиков – 1
- БПЛА – 3
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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