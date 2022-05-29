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Денисова: В ОРДЛО – бунты незаконно мобилизованных в ряды армии России. Есть перестрелки местных с оккупантами

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Люди отказываются быть пушечным мясом

Денисова: В ОРДЛО – бунты незаконно мобилизованных в ряды армии России. Есть перестрелки местных с оккупантами

Фото: Новинарня

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Новина українською

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщила, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей бунтуют против незаконной мобилизации в ряды армии России. Даже были зафиксированы перестрелки между местными и российскими военными:

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в российскую армию граждан Украины.

От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом".

В этой связи готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований.

Были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

"Военный прокуратор" ОРДО разогнал недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сдали оружие".

Людмила Денисова также сообщает, что принудительная мобилизация на захваченных территориях является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно ей, государству-оккупанту запрещено принуждать местных лиц к службе в его вооруженных или вспомогательных силах.

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В статье: война с Россией
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