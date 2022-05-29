Зеленский обратился к народу по итогам 29 мая
Сегодня президент посетил Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил с
"Мое обращение, посвященное четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и общинам", - обратился Зеленский.
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