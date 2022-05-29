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Зеленский обратился к народу по итогам 29 мая

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Сегодня президент посетил Харьков

Зеленский обратился к народу по итогам 29 мая

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил с рабочим визитом в Харьковскую область и передовые позиции наших военных в регионе, и по итогам 29 мая обратился к украинскому народу.

"Мое обращение, посвященное четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и общинам", - обратился Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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