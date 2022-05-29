Зеленский обратился к народу по итогам 29 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил с рабочим визитом в Харьковскую область и передовые позиции наших военных в регионе, и по итогам 29 мая обратился к украинскому народу.

"Мое обращение, посвященное четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и общинам", - обратился Зеленский.