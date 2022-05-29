Главный приз Евровидения, который выиграл Kalush, продан на аукционе за 900 тысяч долларов

Фонд Сергея Притулы объявил итоги аукциона, главным и единственным лотом которого был приз за победу на Евровидении-2022. Его за 900 тысяч долларов получила криптовалютная биржа WhiteBIT. Деньги пойдут на покупку комплекса беспилотников для ВСУ.

Кроме того, Притула и группа Kalush разыграли панаму, в которой Олег Псюк выступал на сцене в Турине. Этот приз разыгрывался за донаты. Всего удалось собрать 11 миллионов гривен, а панама поедет в Чехию.

"Отдельная и самая большая благодарность нашим непревзойденным ребятам из Kalush Orchestra. Они одержали важную для Украины победу на Евровидении. А потом отдали на благое дело символ своей победы. Не каждый артист так смог бы. В очередной раз убеждаюсь, что украинцы - это фантастические люди! Но работаем дальше, все для победы", – написал Притула в телеграм.