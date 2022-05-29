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Главный приз Евровидения, который выиграл Kalush, продан на аукционе за 900 тысяч долларов

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(3 голосов)

Группа Калуш отдала свою награду на доброе дело

Главный приз Евровидения, который выиграл Kalush, продан на аукционе за 900 тысяч долларов

Фото: t.me/serhiyprytula

UA-Футбол
Новина українською

Фонд Сергея Притулы объявил итоги аукциона, главным и единственным лотом которого был приз за победу на Евровидении-2022. Его за 900 тысяч долларов получила криптовалютная биржа WhiteBIT. Деньги пойдут на покупку комплекса беспилотников для ВСУ.

Кроме того, Притула и группа Kalush разыграли панаму, в которой Олег Псюк выступал на сцене в Турине. Этот приз разыгрывался за донаты. Всего удалось собрать 11 миллионов гривен, а панама поедет в Чехию.

"Отдельная и самая большая благодарность нашим непревзойденным ребятам из Kalush Orchestra. Они одержали важную для Украины победу на Евровидении. А потом отдали на благое дело символ своей победы. Не каждый артист так смог бы. В очередной раз убеждаюсь, что украинцы - это фантастические люди! Но работаем дальше, все для победы", – написал Притула в телеграм.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко стал первым послом глобальной инициативы UNITED 24 для помощи Украине.

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В статье: война с Россией KALUSH Сергей Притула
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
29.05.2022 в 22:21
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