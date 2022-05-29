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Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

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Думал не о защите города, а о себе

Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Новина українською

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область с рабочим визитом.

В вечернем обращении глава украинского государства заявил, что уволил главу Службы Безопасности Украины Харьковской области Романа Дудина.

"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - пояснил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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