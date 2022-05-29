Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область с рабочим визитом.

В вечернем обращении глава украинского государства заявил, что уволил главу Службы Безопасности Украины Харьковской области Романа Дудина.

"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - пояснил Зеленский.