Видеодайджест за 95-й день войны от Генштаба ВСУ
Коротко о главных событиях
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайджест о главных событиях за 95-й день российского вторжения.
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