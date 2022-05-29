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Шольц: путин не должен победить

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Канцлер Германии поддержал Украину

Шольц: путин не должен победить

Новина українською

Сейчас в столице Германии Берлине проходит марафон в поддержку Украины.

Перед началом мероприятия немецкий канцлер Олаф Шольц в своём видеообращении обратился к людям и поддержал Украину со словами: "путин не должен победить в этой войне".

Ранее в СМИ была информация, что правительство Германии по всей видимости свело к минимуму поставки вооружений Украине в прошедшие два месяца. До сих пор канцлер Олаф Шольц отказывался посылать в Украину танки и БМП, ссылаясь на договоренности внутри НАТО. А с конца марта Германия произвела всего две поставки легкого оружия Киеву.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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