Шольц: путин не должен победить
Канцлер Германии поддержал Украину
Сейчас в столице Германии Берлине проходит марафон в поддержку Украины.
Перед началом мероприятия немецкий канцлер Олаф Шольц в своём видеообращении обратился к людям и поддержал Украину со словами: "путин не должен победить в этой войне".
Ранее в СМИ была информация, что правительство Германии по всей видимости
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