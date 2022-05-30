За сутки Воздушные силы Украины уничтожили 7 воздушных и 2 наземные цели

Украинские защитники продолжают уничтожать врага не только на нашей земле, но и в нашем небе.

Командование Воздушных Сил ВСУ доложило об успехах наших военных за 29 мая.

29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

В Сумской области истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

А ударная авиация Воздушных Сил наносит воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротнотактическую группу, состав боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов.