Интерес к Лунину из АПЛ, позиция Шахтера, возвращение Форест. Главные новости за 29 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 29 мая

Английские СМИ сообщают, что украинский голкипер заинтересовал "Вест Хэм". Указывается, что молотобойцы ищут замену 37-летнему Лукашу Фабианскому, а дублер Альфонс Ареоля принадлежит ПСЖ, поэтому летом покинет клуб. "Вест Хэм" якобы планирует арендовать Лунина с опцией выкупа в конце сезона.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин прямо не заявил об этом, но откровенно намекнул: "Если мы начинаем чемпионат, то мы должны помогать Украине, армии, пострадавшие от войны. Если этого не достичь, нет смысла вообще начинать этот чемпионат. Речь идет об экономической помощи. Мы должны собирать деньги с матчей и перечислять на армию, поддержку беженцев, Украины". Понятно, что в нынешних условиях собирать деньги можно только проводя матчи за границей. Как известно, УПЛ рассматривает возможность возобновления чемпионата в Украине, но без болельщиков на трибунах.

"Ноттингем Форест" – один из старейших клубов Англии. В конце 70-х под руководством Брайана Клафа он выигрывал золото и дважды брал Кубок Чемпионов. Но постепенно деградировал и в конце 90-х вообще вылетел во второй дивизион, а затем даже в третий. И вот наконец лесники вернулись. В финале плей-офф Чемпионшипа "Форест" обыграл "Хаддерсфилд". Судьбу встречи решил автогол перед перерывом. Напомним, что в АПЛ также вернулись "Фулхэм" и "Борнемут", занявшие первое и второе места в Чемпионшипе.

А вот во Франции клубу, который десять раз становился чемпионом и никогда раньше еще не покидал элиту, придется пройти очищение вторым дивизионом. "Сент-Этьен" уступил "Осеру" в переходных матчах. Точнее, оба поединка завершились ничьей 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался представитель Лиги 2. Поражение спровоцировало беспорядок на поле "Сент-Этьена" - разъяренные фанаты бросились выяснять отношения с футболистами и забросали их файерами.

До финала ЛЧ Садио Мане не хотел отвечать на вопрос о своем будущем, а после поражения от "Реала" простился с клубом и болельщиками. Сенегалец отказался продлевать контракт и уже не хочет выступать за Ливерпуль. В то же время он уже договорился о деталях личного соглашения с "Баварией". Осталось, чтобы клубы согласовали цену на игрока. Мюнхенцы предлагают 30 млн фунтов, красные требуют гораздо больше. Мане играет за "Ливерпуль" с 2016 года. Только в рамках АПЛ он принял участие в 196 матчах и забил 90 голов. Еще 24 раза он отличился в матчах Лиги Чемпионов.

Илья Забарный оказался в компании таких футболистов как Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Арсен Захарян (Динамо Москва), Адам Гложек (Спарта Прага), Нуну Мендеш (ПСЖ), Якуб Каминский (Лех Познань), Райан Гревенберх (Аякс), Карим Адейеми (РБ Зальцбург), Лиэль Абада (Селтик) и Юрриен Тимбер (Аякс). Рейтинг составил международный центр исследований CIES.