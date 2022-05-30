россия обвинила Францию в разжигании неонацизма в Украине
Кругом одни неонацисты!
Фото: instagram Soazig de la Moissonnière
Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине, заявил министр иностранных дел рф сергей лавров.
"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", - заявил министр
По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести россии поражение".
"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", - указал лавров.
Отметим, что ранее Франция передала Украине гаубицы Цезарь, которые уже используются ВСУ в борьбе с россиянами. В то же время президент Макрон постоянно ищет возможность для переговоров между воюющими странами. В частности, на днях он вновь провел телефонный разговор с путиным (хуйлом) и призывал его вывести войска из Украины.
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