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россия обвинила Францию в разжигании неонацизма в Украине

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(3 голосов)

Кругом одни неонацисты!

россия обвинила Францию в разжигании неонацизма в Украине

Фото: instagram Soazig de la Moissonnière

Новина українською

Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине, заявил министр иностранных дел рф сергей лавров.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", - заявил министр

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести россии поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", - указал лавров.

Отметим, что ранее Франция передала Украине гаубицы Цезарь, которые уже используются ВСУ в борьбе с россиянами. В то же время президент Макрон постоянно ищет возможность для переговоров между воюющими странами. В частности, на днях он вновь провел телефонный разговор с путиным (хуйлом) и призывал его вывести войска из Украины.

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В статье: Франция Сергей Лавров война с Россией Эммануэль Макрон
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Комментарии (8)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 11:26
Але при цьому х@йло продовжує дружити з неонацисткою ЛеПен...
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0
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2022 в 10:38
В росіян всі погані. Навіть той макарон, який стоїть перед росіянами раком.
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0
0
football_soccer (Украина)
30.05.2022 в 10:08
Ну вы поняли, что такое "неонацизм" в головах россиян? Это оказывается воевать за свою страну , когда на нее НАПАДАЮТ и делать это до победы.Эти дебилы только , что взяли и обозвали всех солдат СССР нацистами, в том числе своих же родственников, которые воевали против фашистской Германии также , как мы сейчас воем против путинской россии
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+1
0
aleks68
30.05.2022 в 08:43
......макрон будет меньше звонить плешивому
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+1
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 09:19
Тоді залишається лише дзвонити до Німеччини, а це звучить як початок німецького порнофільму: Еммануель та Олаф.
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.05.2022 в 09:58
Сралекс - тварина кац апська, всі знають, що ти за рашку, але здохнеш разом з ахметовим і вашими рашистами
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0
-1
aleks68
30.05.2022 в 10:01
долб....б из санта круз-упоротый любитель суркисни и динамо-помойки полечи свою е......ю голову.и прикрой своё вонючее е.....о
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aleks68
30.05.2022 в 10:02
сдохнешь ты сам придурок.
0
-1

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