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Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел

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И сгорят за это в аду

Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел

Фото из открытых источников

Новина українською

российские войска ночью из артиллерии обстреляли Криворожский район Днепропетровщины. Били по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Люди, к счастью, не пострадали, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью и утром орки также нанесли два ракетных удара по Одесской области. Они в очередной раз атаковали мост через Днестровский лиман. россияне попали в тот самый разбитый ранее путь. Система противовоздушной обороны уничтожила одну ракету, летевшую на область. Пострадавших нет. Ударной волной повреждено несколько частных домов неподалеку.

Оккупанты обстреляли Новый Буг на Николаевщине, центральная часть города подверглась значительным разрушениям.

Еще враг продолжает уничтожать Гуляйполе (Запорожская область), оккупанты снова попали по жилым домам мирного населения – выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Степан Срака
30.05.2022 в 09:02
Опущенці в попу на смітнику в Бурятії...
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