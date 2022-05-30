Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российская орда вошла на окраины Северодонецка, как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. К сожалению, есть и жертвы – двое горожан убиты, пятеро ранены. Люди просто готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

"Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны".

Ранее сообщалось, что ДРГ врага попыталась закрепиться в гостинице "Мир". Отель расположен на северо-востоке города. Теперь же глава ОВА сообщает, что враг также пытается закрепиться на юго-восточных окраинах.