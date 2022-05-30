  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск
В тренде

Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск

Общие новости
(1 голосов)

В любом случае, враг будет разбит

Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск

Сергей Гайдай Telegram

Новина українською

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российская орда вошла на окраины Северодонецка, как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. К сожалению, есть и жертвы – двое горожан убиты, пятеро ранены. Люди просто готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

"Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны".

Ранее сообщалось, что ДРГ врага попыталась закрепиться в гостинице "Мир". Отель расположен на северо-востоке города. Теперь же глава ОВА сообщает, что враг также пытается закрепиться на юго-восточных окраинах.

Читайте такжеГлава Луганской ОВА: Северодонецк находится под украинским флагом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде