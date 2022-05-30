ВСУ накрошили 60 единиц техники за воскресенье. Новые данные Генштаба о потерях россиян
И две сотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 30 мая.
За воскресенье, 29 мая, Украинская Армия ликвидировала еще 200 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют 30350 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1349 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 3282 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 643 (+12) ед,
- РСЗО - 205 (+2) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 207 (+0) ед,
- вертолетов - 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3),
- крылатые ракеты – 118 (+2),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,
- специальная техника – 48 (+0).
Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне в воскресенье понесли на Запорожском направлении.
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