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ВСУ накрошили 60 единиц техники за воскресенье. Новые данные Генштаба о потерях россиян

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И две сотни оккупантов

ВСУ накрошили 60 единиц техники за воскресенье. Новые данные Генштаба о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 30 мая.

За воскресенье, 29 мая, Украинская Армия ликвидировала еще 200 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют 30350 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1349 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 3282 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 643 (+12) ед,
  • РСЗО - 205 (+2) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 207 (+0) ед,
  • вертолетов - 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3),
  • крылатые ракеты – 118 (+2),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне в воскресенье понесли на Запорожском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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