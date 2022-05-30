СБУ: российские солдаты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление

В Донецкой области контрактники армии рф едва не расстреляли своего приехавшего генерала валерия солодчука и его охрану, они прибыли обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать. Солдаты отказались выполнять приказ и были готовы подорвать "высоких гостей". Поэтому русский генерал позорно сбежал с передовой. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну, давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывает своей жене русский захватчик.

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Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или были ранены. Поэтому он с радостью подхватывает слова жены, что из Украины надо бежать: "После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу здесь оставаться!"