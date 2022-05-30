В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв
Вновь партизаны?
Утром в понедельник, 30 мая, в 7:50 в центре оккупированного россиянами Мелитополя (Запорожская область) прогремел мощный взрыв.
По предварительным данным, взорвалось в районе, где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
Пока нет информации о точном месте происшествия и пострадавших.
Как сообщают очевидцы, в городе по улицам ездит военная техника, воют сирены. Центральная площадь оцеплена.
Отметим, что ранее в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются скрыть эту ситуацию, но тщетно. Как результат, россияне начали усиленно проверять частный транспорт.
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