Сербия договорилась с рф о поставках газа. Также известно, будет ли в 6-м пакете санкций от ЕС эмбарго на нефть
Спойлер: нет, не будет
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Сербии александар вучич после переговоров с президентом рф владимиром путиным заявил, что он согласовал с россией новый трехлетний контракт на бесперебойную поставку газа. Об этом сообщают Reuters и BBC.
Сумма контракта не уточняется. Тем не менее, сделка очень выгодна для сербов – кубометр газа им теперь обойдется в 10-12 раз дешевле, чем в Европе. Напомним, Сербия – одна из немногих европейских стран, которая не ввела санкции против рф.
В то же время в воскресенье, 29 мая, ЕС не смог договориться об эмбарго на российскую нефть, но дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита в понедельник-вторник (30-31 мая). Пакет все еще блокируется Венгрией.
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