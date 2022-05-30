Сербия договорилась с рф о поставках газа. Также известно, будет ли в 6-м пакете санкций от ЕС эмбарго на нефть

Президент Сербии александар вучич после переговоров с президентом рф владимиром путиным заявил, что он согласовал с россией новый трехлетний контракт на бесперебойную поставку газа. Об этом сообщают Reuters и BBC.

Сумма контракта не уточняется. Тем не менее, сделка очень выгодна для сербов – кубометр газа им теперь обойдется в 10-12 раз дешевле, чем в Европе. Напомним, Сербия – одна из немногих европейских стран, которая не ввела санкции против рф.

В то же время в воскресенье, 29 мая, ЕС не смог договориться об эмбарго на российскую нефть, но дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита в понедельник-вторник (30-31 мая). Пакет все еще блокируется Венгрией.