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"Бои идут уже на улицах Северодонецка". Глава Луганской ОВА – о текущей ситуации в регионе

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"Бои идут уже на улицах Северодонецка". Глава Луганской ОВА – о текущей ситуации в регионе

Луганщина UA

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предоставил общественности краткую утреннюю сводку новостей за 30 мая в своем Telegram-канале.

"Враг продвигается внутрь Северодонецка. В городе без вести пропало трое врача, найдена только изуродованная "скорая". В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически".

"Город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций. Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск-Бахмут" – наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно. Гуманитарные грузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск".

Читайте такжеГлава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
t.me/serhiy_hayday

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