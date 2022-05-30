"Бои идут уже на улицах Северодонецка". Глава Луганской ОВА – о текущей ситуации в регионе

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предоставил общественности краткую утреннюю сводку новостей за 30 мая в своем Telegram-канале.

"Враг продвигается внутрь Северодонецка. В городе без вести пропало трое врача, найдена только изуродованная "скорая". В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически".

"Город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций. Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск-Бахмут" – наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно. Гуманитарные грузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск".