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ГУР: российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов

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Орки такие орки

ГУР: российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов

ГУР

Новина українською

В западном военном округе россии семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока рф, как сообщает ГУР.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

Читайте такжеСБУ: российские солдаты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление

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В статье: война с Россией ГУР
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