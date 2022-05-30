ГУР: российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов

В западном военном округе россии семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока рф, как сообщает ГУР.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.