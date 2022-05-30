"Открыли новый сезон". Арестович – об очередном уничтожении склада боеприпасов россиян в Чернобаевке
"Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много раз…"
zaxid-net
Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил об очередной засаде для оккупантов в Чернобаевке. Спикер указал, что орки были "накрыты" там в… 22-й раз.
"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо".
Чернобаевка – это село в Херсонской области, где расположен аэродром. россияне постоянно используют эту локацию для обслуживания собственной техники, и каждый раз попадают под обстрелы ВСУ.
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Источник:t.me/O_Arestovich_official
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