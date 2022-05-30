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Порошенко все же поехал на саммит в Нидерланды

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Пограничники, судя по всему, получили все необходимые документы

Порошенко все же поехал на саммит в Нидерланды

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Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко все же пересек границу Украины с Польшей.

Ранее поздно вечером 27 мая Государственная пограничная служба Украины не пропустила политика, ехавшего на саммит Парламентской Ассамблеи НАТО, на территорию соседнего государства, объяснив свои действия проблемами с подтверждением действительности разрешительного документа. Разрешение выдал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На следующий день история повторилась.

Однако уже в понедельник, 30 мая, Петр Порошенко выехал в Польшу, чтобы добраться до Роттердама, где уже состоится конгресс Европейской народной партии.

Следует заметить, что, по информации Украинской Правды, в понедельник утром Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властью работает на укрепление Украины.

Своими целями в поездке Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против россии, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

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В статье: Петр Порошенко
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Комментарии (57)
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C_Ballack (Днепр)
30.05.2022 в 14:10
Надеюсь назад, барыгу Петьку не впустят)
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+5
-7
Vantala (Kharkiv)
30.05.2022 в 14:15
Розумова відсталість наслідується і в цілому погіршує якість національного генофонду. Якщо ти бажаєш добра Україні, то ти можливо розумієш на що я натякаю?
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+5
-5
C_Ballack (Днепр)
30.05.2022 в 14:19
Звісно розумію, тому бажаю і розумово відсталим прихильникам Петра виїхати, бажано до рашки і ще більше погіршити їх національний генофонд))))
+5
-4
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 14:40
C_Ballack (Днепр)розумові відсталі- завжди з більшістю ) ти особисто це доводиш)
+2
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 14:45
Тільки от якщо подивитися, то якраз за Петю чимало представників інтелігенції - професура, письменники, вчені і тд... Тобто, люди думаючі! Але от я не згадаю, щоб за Зе був зхтось рівня Брюховецького чи Сейтаблаєва з Забужко!
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 13:25
Вступ до НАТО не на часі. Бо Вовачка "разочаровался в НАТО". Тому Пороха вирішили не пускати.
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+7
-5
Romanik2806 (Киев)
30.05.2022 в 13:44
Сильно тобі те НАТО допомогло? Ніхто нас нікуди не прийме з нашою слабкою економікою. Ти хоть розумієш скільки в рік треба виплачувать внесків в НАТО?
Ответить
+4
-8
Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 13:54
А що зробила влада України за три роки? І що мало для нас зробити НАТО, хочу відповіді - що саме?? Якщо у нас при владі глупа,недалека людина, що робить тільки те, що приносить рейтинг, то що має робити НАТО?
+5
-4
Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 13:56
А країни НАТО нам богато допомоги передали, США, Канада, Великобританія, країни Балтії, Польща, Чехія. МАЛО? Що ще зробити для Вови, котрий проїпав 3 роки??
+5
-4
Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 13:57
Поменьше треба телевізор дивитись. Бо там Вова - зірка. А насправді Вова - лузер, все просравший
+4
-3
KadimXa (Харьков)
30.05.2022 в 14:39
А что сделал Мародер недоГетьман за свои 5 лет? Сдал Донецк и Луганск,подписал сдачу территории в Минске,продал оружие,а потом спалил 4 склада,пропустил колону гиркина, развалил экономику,с друзьями стал богаче. Порошенко такой же враг Украины как и хуйло
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+2
-4
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 14:43
а ЗСУ, яких не було до 14го.... раптово з'явились від Святого Духа в 2022му... і це при врізанні обороних бюджетів- щорічно з 2019го...
+2
-2
avatar
WuTаng (Київ)
30.05.2022 в 15:08
До 2014 України вообще не існувало, її Порошенко створив
+1
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
30.05.2022 в 15:22
Он сделал больше чем все президенты вместе взятые, Так что рот закрыл! А то что он барыга, киздуй в суд и доказывай что он барыга! В рашке его НЕНАВИДЕЛИ, значит он был хорошим для Украины
0
0
avatar
Zaragoza (Днепр)
30.05.2022 в 13:17
Бійка,бійка!
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+2
-2
kukarekin (Одесса)
30.05.2022 в 13:17
Хряк самый жадный и самый гнусный. Ещё в 2004 году стоял на майдане с лозунгом бизнес и власть раздельно. Его место только за гратами
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+6
-9
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:19
хряк це Яник, ти шо так ого тут згадав))
Ответить
+7
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 13:20
Хряком завжди називали яника. Українці це знають! Ти з-за порєбріка пишеш, чи що?
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+7
-7
cadoki (007)
30.05.2022 в 13:33
Да какой Яник хряк, не дотягивает он до хряка, максимум Пятачок, а вот Порох - самый настоящий боров из боровов, короче Хряк!
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+3
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 13:44
Ще один москаль спалився...
+5
-4
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 14:26
яник , був, є і здохне хряком... оновіть методички)
+3
-2
Romanik2806 (Киев)
30.05.2022 в 13:48
Він не Хряк, він барига. 2014 - 2016 його фабрика в Росії успішно працювала, поки журналісти не підняли все в повітря. Сьогодні 2022 рік повномасштабна війна, а їх Гетьман( як називають його порохоботи) успішно продає цукерки в Білорусі. Країна, яка всим допомагає Пуйлу і Рашці в цілому. Так, що Петя обичний барига. Він ще 2014 році хотів здать Маріуполь, але Азов йому помішав.
Ответить
+2
-7
Alex-696 (Немирів)
30.05.2022 в 14:00
Скабєєватб обожнюєш?
+4
-2
Vantala (Kharkiv)
30.05.2022 в 14:19
Зарплату відробив, візьми з полички 5 гривень. Чи таки 5 рублів?
+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2022 в 13:06
Петрушка просто захотів в кофешоп)
Ответить
+1
-8
cadoki (007)
30.05.2022 в 13:42
Чего он там не видел? Он о квартале Красных фонарей мечтает, да пыхнуть голландской марихуаны!
Ответить
+1
-6
Alex-696 (Немирів)
30.05.2022 в 13:59
Ну, це, скоріш, для зєліка - пихнути травки)))
+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 14:31
Ну поки що обдовбаними за кермом ловили тільки слуг народа Брагара, Юрченка і Трухіна....
+3
0
TIHOnew (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:01
Ржу. У школотрона досі срака розривається. Коли запрпоонував йому зустрітись, дай кажу номер свій, він сцкинув і почав з теми з'їзджати. Пілся 21:00 підходь до колізею і набери мене 0916097836 Можеш взяти з собою мамку. Може захистить сцикунця))
Ответить
+5
-5
Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:07
А чи можна мені теж з вами пограти?
Ответить
+1
-4
TIHOnew (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:09
Можеш послужити йому підтримкою. Якщо він номер навіть сцяв давати, то сам на зустріч точно не піде. А так хоч ти може в нього вселиш сміливість))
+5
-4
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:13
ти шо не бач, пацан під центрового косить)) йому важко на кінцеву буде попасти після 21ї))
+1
-5
Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:13
А, тільки гіпотетично, якщо дзвонити із-за кордону, то +380 обов'язково потрібно набирати?
+2
-2
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:16
+380 і 17 або 77 не забудь, якщо ти з Оз- то знаєш про що я)
+2
-6
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:14
ти для чого номер дівчини даєш?
Ответить
+1
-6
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:15
і настільки му дак- що дискутувати взагалі не вмієш- лише кулачками махати?)))
Ответить
+1
-6
TIHOnew (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:16
Якої дівчини, довбню. Будь хто може перевірити, тому не балаболь тепер. А що таке, ти герой кнопочний і не звик за слова відповідати? Пісь-пісь?)))
+6
-2
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:17
хз що за дівчина - я не знайомився) а ти підставив її
+1
-6
TIHOnew (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:18
Все з тобою зрозуміло. Що і треба було довести. Обтікай тепер))
+6
-2
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 13:19
ну ти довів- що ти му дак, дякую, Сашко)
+1
-6
TIHOnew (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:26
Пісь-пісь, щеня))Сиди і далі у мамці під юбкою
+6
-2
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 14:19
TIHOnew (Хмельницький) давай, як справжній кац ап- мамця, спідничка, правда в силі... а як дати номер- то якусь дівчину підставляєш, красавчик з під колізею)
0
-3
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 14:20
1)
Ответить
0
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 12:55
Відмову пропускати Петю засудили і депутати Європарламенту, і Атлантична рада. Чому? Для них не важливе прізвище, для них важливий закон. Якщо у депутата є офіційний дозвіл на виїзд від спікера (а спікер - друга людина в державі), якщо немає ніяких судових заборон на виїзд, то за законом прикордонники МУСЯТЬ пропускати! Незалежно від прізвища людини - Порошенко, Тимошенко, Зеленський чи Вася Пупкін! Тим паче, що Суркісів вони без проблем випускали чи там Шуфрича, а їм спікер дозвіл навіть не давав...
Ответить
+7
-4
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 12:15
TIHOnew (Хмельницький) ссикливий чорт- номер даєш чи нє? Наберу тебе- розкажеш який ти хмельниччанин...чого маю тебе постійно ловити по гілках))
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+3
-6
cadoki (007)
30.05.2022 в 12:41
Чого ти до нього причепився, як кажуть у нас у Польщі, не спійманий – не злодій!
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+3
-2
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 12:46
причепився- бо він му дак, він сам запропонував зустрітись- довести, що він з Хмеля... кажу дай номер- одразу пропадає)) Ось зараз сюди прийде і лише два варіанта- обматюкає, пообзиває і здрисне, або просто мовчки здрисне)))
+2
-6
Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 12:58
Ось він тупий, міг би хоча б з мене взяти приклад! Написав би лише: Озерна, пижик, Плаза, 35, 49 і все! Усі б одразу повірили що він із Хмельницького, як і Я!!!
+1
-4
avatar
ЯрыЛo (Kryvyj Ryh)
30.05.2022 в 13:49
В результаті хтось інший пропав...
+4
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
30.05.2022 в 14:56
Домовтеся зустрітися біля військомату о якійсь годині
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+2
0
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 15:03
там людно,а Тіна в людних місцях- свою думку не доводить. бо свідків багато, а як людина довести- уманема ;)
0
0
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 12:12
Кушать подано троляки, налітай))))
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+1
-5
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2022 в 12:22
Та кому він потрібен? Ніби він щось вирішує для України.
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+3
-14
vinn (Khmelnitsky)
30.05.2022 в 12:24
в суботу під сотню коментів настрочили, а в понеділок вже не потрібен))) П.С. А ти особисто так і не дав відповідей.
+4
-6
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Zapp Brannigan (Київ)
30.05.2022 в 12:40
Не знаю, чи вирішує, але купа європарламентарів і Аслунд з атлантичної ради засудли непропуск...
+5
-2
Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 13:04
Так, ви мене заплутали, я що написав: "Та кому він потрібен"? Я просто вказівки з папірця польською неправильно переклав, правильно буде: "Та він усім потрібний!" PS: Виправленому вірити! Абориген із Хмельницького.
+1
-6
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Alex_ForzaMilan (Київ)
30.05.2022 в 14:54
Олеже, в тебе клон-наслідувач з'явився)
0
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