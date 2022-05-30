Порошенко все же поехал на саммит в Нидерланды
Пограничники, судя по всему, получили все необходимые документы
Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко все же пересек границу Украины с Польшей.
Ранее поздно вечером 27 мая Государственная пограничная служба Украины не пропустила политика, ехавшего на саммит Парламентской Ассамблеи НАТО, на территорию соседнего государства, объяснив свои действия проблемами с подтверждением действительности разрешительного документа. Разрешение выдал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На следующий день история повторилась.
Однако уже в понедельник, 30 мая, Петр Порошенко выехал в Польшу, чтобы добраться до Роттердама, где уже состоится конгресс Европейской народной партии.
Следует заметить, что, по информации Украинской Правды, в понедельник утром Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властью работает на укрепление Украины.
Своими целями в поездке Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против россии, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.
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