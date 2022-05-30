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Власть медлит с внесением изменений в порядок закупок, позволяющих громадам помогать военным

Общие новости
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Поддерживать нужно бесперебойно

Власть медлит с внесением изменений в порядок закупок, позволяющих громадам помогать военным

AUC

Новина українською

С первого дня вторжения российских войск в Украину громады делают все возможное для поддержки ВСУ, СБУ, ГСЧС, ТРО и других структур, оказывают им разнообразную помощь.

Но приобрести необходимые защитникам товары оборонного назначения, а также спецтранспорт, возможно только у иностранных поставщиков, которые, учитывая военное положение и соответствующие риски, согласны поставлять товар только на условиях стопроцентной предоплаты. Однако действующая нормативно правовая база не позволяет органам местного самоуправления осуществлять предоплату.

Для решения этой проблемы Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю – с целью упрощения порядка осуществления закупок органами местного самоуправления через внесение соответствующих изменений в ряд правительственных постановлений.

Предоставление права органам местного самоуправления и военным администрациям проводить закупки по предоплате создаст предпосылки для бесперебойной помощи защитникам и поставки им качественных товаров, в том числе оборонного назначения.

АМУ отмечает, что для приближения победы над агрессором нужны быстрые решения как на государственном, так и на местном уровнях, и призывает Правительство как можно скорее принять решение об упрощении порядка осуществления закупок органами местного самоуправления.

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В статье: война с Россией
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Источник:
auc.org.ua

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