Военные уже проходят обучение. Словакия объявила о передаче Украине САУ Zuzana
Оккупанты, вам скоро прилетит от Зузаны
фото - NATO
Министр обороны Словакии Ярослав Най сообщил, что Словакия передает Украине восемь САУ Zuzana 2 калибром 155 мм.
Украинские военные уже проходят учения на гаубицах, после чего они будут отправлены в Украину.
Гаубица Zuzana 2 может наносить удары на расстояние до 40 км.
Следует отметить, что ВСУ уже получили несколько видов САУ и гаубиц калибром 155 мм от западных партнеров. В частности, россиян уже громят американские M109 и M777, французские Цезари, итальянские FH70. Накануне стало известно, что Польша передаст AHS Krab, также в будущем ожидаются немецкие Panzerhaubitz 2000.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СБУ: российские солдаты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление
- Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел
- "Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом
- Глава Луганской ОВА: ВСУ с помощью подкрепления отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet