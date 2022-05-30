Военные уже проходят обучение. Словакия объявила о передаче Украине САУ Zuzana

Министр обороны Словакии Ярослав Най сообщил, что Словакия передает Украине восемь САУ Zuzana 2 калибром 155 мм.

Украинские военные уже проходят учения на гаубицах, после чего они будут отправлены в Украину.

Гаубица Zuzana 2 может наносить удары на расстояние до 40 км.

Следует отметить, что ВСУ уже получили несколько видов САУ и гаубиц калибром 155 мм от западных партнеров. В частности, россиян уже громят американские M109 и M777, французские Цезари, итальянские FH70. Накануне стало известно, что Польша передаст AHS Krab, также в будущем ожидаются немецкие Panzerhaubitz 2000.