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Военные уже проходят обучение. Словакия объявила о передаче Украине САУ Zuzana

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Оккупанты, вам скоро прилетит от Зузаны

Военные уже проходят обучение. Словакия объявила о передаче Украине САУ Zuzana

фото - NATO

Новина українською

Министр обороны Словакии Ярослав Най сообщил, что Словакия передает Украине восемь САУ Zuzana 2 калибром 155 мм.

Украинские военные уже проходят учения на гаубицах, после чего они будут отправлены в Украину.

Гаубица Zuzana 2 может наносить удары на расстояние до 40 км.

Следует отметить, что ВСУ уже получили несколько видов САУ и гаубиц калибром 155 мм от западных партнеров. В частности, россиян уже громят американские M109 и M777, французские Цезари, итальянские FH70. Накануне стало известно, что Польша передаст AHS Krab, также в будущем ожидаются немецкие Panzerhaubitz 2000.

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В статье: война с Россией
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