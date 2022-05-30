В Харькове создано новое подразделение ССО Азов
Защитники Украины
Азов
В Харькове было создано новое подразделение Сил специальных операций АЗОВ. Бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области, приближая освобождение области от российских захватчиков.
Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко.
Отдельный отряд специального назначения "Азов" – подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Подразделение было сформировано в мае 2014 года (а именно 5-го числа) в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, в сентябре 2014 года было развернуто в полк, в ноябре 2014 года переведено в состав Национальной гвардии Украины.
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