В Харькове создано новое подразделение ССО Азов

В Харькове было создано новое подразделение Сил специальных операций АЗОВ. Бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области, приближая освобождение области от российских захватчиков.

Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко.

Отдельный отряд специального назначения "Азов" – подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Подразделение было сформировано в мае 2014 года (а именно 5-го числа) в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, в сентябре 2014 года было развернуто в полк, в ноябре 2014 года переведено в состав Национальной гвардии Украины.