Бойцы львовской бригады уничтожили взвод псковских десантников
Просто замечательно!
Львовские десантники уничтожили взвод 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии армии рф, базирующейся в Псковской области.
Как сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ, благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся во Львове, было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед.
Как указывается в официальном сообщении, именно эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.
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