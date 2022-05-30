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Рашисты обстреляли эвакуационное авто на Луганщине, погиб французский журналист

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Эвакуация остановлена

Рашисты обстреляли эвакуационное авто на Луганщине, погиб французский журналист

https://t.me/serhiy_hayday

Новина українською

30 мая российские оккупанты обстреляли бронированный эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 человек из области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Эвакуация официально остановлена. Решисты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. Погиб французский журналист.

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Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска.

Мы официально останавливаем эвакуацию", - проинформировал глава области.

По информации Гайдая, погиб Леклерк Имхофф.

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В статье: война с Россией
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