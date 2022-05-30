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ВСУ уничтожили российский вертолет связи и управления

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Редкую птицу подстрелили украинские воины

ВСУ уничтожили российский вертолет связи и управления

Новина українською

Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал соответствующие фото.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.

ВСУ уничтожили российский вертолет связи и управления - изображение 1

Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.

Добавим, что с момента полномасштабного вторжения россии по состоянию на 30 мая ВСУ уничтожили 174 российских вертолета, среди которых Ми-28, Ка-52 и другие.

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В статье: война с Россией
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