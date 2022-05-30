ВСУ уничтожили российский вертолет связи и управления

Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал соответствующие фото.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.

Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.

Добавим, что с момента полномасштабного вторжения россии по состоянию на 30 мая ВСУ уничтожили 174 российских вертолета, среди которых Ми-28, Ка-52 и другие.