ВСУ уничтожили российский вертолет связи и управления
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Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал соответствующие фото.
Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.
Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.
Добавим, что с момента полномасштабного вторжения россии по состоянию на 30 мая ВСУ уничтожили 174 российских вертолета, среди которых Ми-28, Ка-52 и другие.
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