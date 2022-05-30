Оккупанты обстреливают из ТОС-1А Солнцепек и РСЗО Град жилые дома в Новомихайловке - ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке Донецкой области.

Это военное преступление оккупантов зафиксировали кремлевские пропагандисты. Об этом пишет на своей странице в соцсетях журналист Денис Казанский и публикует видео обстрелов.

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"Русские военкоры сами документируют военные преступления своей армии и выкладывают видео в сеть. На этом видео с дрона зафиксирован обстрел Новомихайловки на Донетчине. Ранее такое выкладывать стеснялись, а теперь хвастаются. А потом ровно эти же самые мрази с выпученными глазами будут орать про геноцид Донбасса "украинскими фашистами", - отмечает Казанский в сообщении к видео.