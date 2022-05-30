ЕС согласовал эмбарго на нефть из россии. Но не по трубопроводам

Европейский союз предварительно согласовал эмбарго на поставку российской нефти. Запрет не будет касаться топлива, поставляемого по трубопроводам.

Об этом говорится в проекте решения саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, участники саммита Европейского совета согласились с тем, что этот пакет санкций против России должен распространяться на сырую нефть. При этом нефть, поставляемая по трубопроводу, будет составлять "временное исключение".

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"Европейский Совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также поставляемые из РФ в государства-члены ЕС нефтепродукты, за временным исключением поставляемой по трубопроводу сырой нефти", - цитирует Reuters проект заявления .

Лидеры ЕС не смогли согласовать все детали эмбарго. Поэтому, как сообщает издание, они оставят окончательное согласование пакета санкций против РФ в дальнейшем. При этом в проекте заявления говорится, что вопрос о полном эмбарго на поставку российской нефти должен быть решен как можно скорее.