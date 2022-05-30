  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС согласовал эмбарго на нефть из россии. Но не по трубопроводам
В тренде

ЕС согласовал эмбарго на нефть из россии. Но не по трубопроводам

Общие новости
(1 голосов)

Евросоюз продолжает работать над шестым пакетом санкций

ЕС согласовал эмбарго на нефть из россии. Но не по трубопроводам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский союз предварительно согласовал эмбарго на поставку российской нефти. Запрет не будет касаться топлива, поставляемого по трубопроводам.

Об этом говорится в проекте решения саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, участники саммита Европейского совета согласились с тем, что этот пакет санкций против России должен распространяться на сырую нефть. При этом нефть, поставляемая по трубопроводу, будет составлять "временное исключение".

Читайте такжеНа яхтах российских олигархов начали отключать геолокацию, дабы избежать ареста

"Европейский Совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также поставляемые из РФ в государства-члены ЕС нефтепродукты, за временным исключением поставляемой по трубопроводу сырой нефти", - цитирует Reuters проект заявления .

Лидеры ЕС не смогли согласовать все детали эмбарго. Поэтому, как сообщает издание, они оставят окончательное согласование пакета санкций против РФ в дальнейшем. При этом в проекте заявления говорится, что вопрос о полном эмбарго на поставку российской нефти должен быть решен как можно скорее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.05.2022 в 18:12
Корумпований друг путіна (орбан) поки "на коні"... Але закінчить сосун погано, карма "жінка" мстива !
Ответить
0
0
cadoki (007)
30.05.2022 в 17:47
Это как, в сумках и карманах проносить нельзя, а по нефтепроводу можно?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде