Нацгвардеец на Запорожье сбил Иглой уже третий за месяц российский штурмовик Су-25

Украинский нацгвардеец записал на свой счет третий сбитый из ПЗРК "Игла" вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил собеседник УП в военных кругах.

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В ночь на 30 мая нацгвардеец точным выстрелом сбил российский самолет на Запорожском направлении.

Журналисты обратилась за официальным комментарием в Нацгвардию.

23 мая сообщалось, что в Запорожской области военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил второй за месяц российский самолет – штурмовик Су-25.