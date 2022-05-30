Нацгвардеец на Запорожье сбил Иглой уже третий за месяц российский штурмовик Су-25
Еще один штурмовик оккупантов долетался
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нацгвардеец записал на свой счет третий сбитый из ПЗРК "Игла" вражеский штурмовик Су-25.
Об этом сообщил собеседник УП в военных кругах.
В ночь на 30 мая нацгвардеец точным выстрелом сбил российский самолет на Запорожском направлении.
Журналисты обратилась за официальным комментарием в Нацгвардию.
23 мая сообщалось, что в Запорожской области военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил второй за месяц российский самолет – штурмовик Су-25.
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