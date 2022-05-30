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Глава ВА: Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим

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Опасность остается

Глава ВА: Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Киевской военной администрации генерал Николай Жирнов сообщил, что признаков формирования российских войск для наступления на украинскую столицу сейчас нет, однако опасность остается.

Жирнова цитирует КГГА.

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"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что Российская Федерация может использовать и территории Беларуси.

Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, угроза повторного наступления остается.

Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. Угроза существует и будет пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", - сказал Жирнов.

Напомним, что в последнее время в сети начала все чаще появляться информация, что россияне в случае успеха на Донбассе захотят снова атаковать Киевщину и Черниговщину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
КМДА

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