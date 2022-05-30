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США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по россии - Байден

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(3 голосов)

Окей-окей, давайте те, которые будут бить по россиянам на нашей территории

США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по россии - Байден

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достигать россии, заявил в понедельник, 30 мая, президент Джо Байден.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Заметим, что в последние дни в США идут активные дискуссии по поводу целесообразности поставок Украине более мощного оружия. Официальный Киев, как известно, просит предоставить системы HIMARS или M270 MLRS.

На этом фоне даже появилась информация, что командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа рф решило перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВС Украины.

Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщал, что США объявят о предоставлении соответствующего вооружения Украине уже на этой неделе.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2022 в 18:42
У этой системы ракеты от 70км. С богатым выбором.
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Ramses_ua (Запоріжжя)
30.05.2022 в 18:22
Ну так норм,Крим,донбас це Україна.Для початку вистачить.Так що трипіщіть русня.
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