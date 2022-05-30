США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по россии - Байден
Окей-окей, давайте те, которые будут бить по россиянам на нашей территории
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достигать россии, заявил в понедельник, 30 мая, президент Джо Байден.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Заметим, что в последние дни в США идут активные дискуссии по поводу целесообразности поставок Украине более мощного оружия. Официальный Киев, как известно, просит предоставить системы HIMARS или M270 MLRS.
На этом фоне даже появилась информация, что командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа рф решило перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВС Украины.
Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщал, что США объявят о предоставлении соответствующего вооружения Украине уже на этой неделе.
Популярное сейчас
- Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ
- Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск
- россия обвинила Францию в разжигании неонацизма в Украине
- ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость