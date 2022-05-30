Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что передает свои полномочия по обмену военнопленными разведке и Службе безопасности.

Об этом она сообщила в Facebook.

"О дальнейшей работе по обмену военнопленными:

Свой функционал по обмену военнопленными передаю главному управлению разведки Минобороны.

В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", - написала Верещук.

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Она отметила, что соответствующие реестры по военнопленным уже создали, отработали организационные вопросы и наладили коммуникационные каналы с оккупантами по обмену.

Верещук отметила, что минреинтеграция остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.