Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных
Но в минреинтеграции остается
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Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что передает свои полномочия по обмену военнопленными разведке и Службе безопасности.
Об этом она сообщила в Facebook.
"О дальнейшей работе по обмену военнопленными:
Свой функционал по обмену военнопленными передаю главному управлению разведки Минобороны.
В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", - написала Верещук.
Она отметила, что соответствующие реестры по военнопленным уже создали, отработали организационные вопросы и наладили коммуникационные каналы с оккупантами по обмену.
Верещук отметила, что минреинтеграция остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.
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